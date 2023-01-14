Марина Бех-Романчук: Все в ваших руках. Фото

Украинская легкоатлетка, чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Соответствующий пост наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

"Это никогда не будет легко!

Все в твоих руках и движениях"