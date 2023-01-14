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Марина Бех-Романчук: Все в ваших руках. Фото
Золотые слова
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Соответствующий пост наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.
"Это никогда не будет легко!
Все в твоих руках и движениях"
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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