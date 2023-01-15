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Ярослава Магучих победила на Мемориале Демьянюка
Прекрасное выступление
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира и чемпионка Европы по прыжкам в высоту Ярослава Магучих победила на Мемориале Алексея Демьянюка.
Соревнования прошли во Львове. Многократный призер мировых и континентальных первенств обладала высокой конкуренцией в лице Ирины Геращенко и Юлии Левченко, однако обе не смогли навязать Ярославе борьбу за золото.
Мемориал Алексея Демьянюка
Прыжки в высоту
Финал
1. Ярослава Магучих (2,00м.)
2. Ирина Геращенко (1,93м.)
3. Юлия Левченко (1,91м.)
Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук
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