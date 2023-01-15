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Ярослава Магучих победила на Мемориале Демьянюка

Легкая атлетика
(3 голосов)

Прекрасное выступление

Ярослава Магучих победила на Мемориале Демьянюка

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира и чемпионка Европы по прыжкам в высоту Ярослава Магучих победила на Мемориале Алексея Демьянюка.

Соревнования прошли во Львове. Многократный призер мировых и континентальных первенств обладала высокой конкуренцией в лице Ирины Геращенко и Юлии Левченко, однако обе не смогли навязать Ярославе борьбу за золото.

Мемориал Алексея Демьянюка

Прыжки в высоту

Финал

1. Ярослава Магучих (2,00м.)

2. Ирина Геращенко (1,93м.)

3. Юлия Левченко (1,91м.)

Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук поделилась с поклонниками мотивационным постом.

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В статье: Ярослава Магучих
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