Ярослава Магучих победила на Мемориале Демьянюка

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира и чемпионка Европы по прыжкам в высоту Ярослава Магучих победила на Мемориале Алексея Демьянюка.

Соревнования прошли во Львове. Многократный призер мировых и континентальных первенств обладала высокой конкуренцией в лице Ирины Геращенко и Юлии Левченко, однако обе не смогли навязать Ярославе борьбу за золото.

Мемориал Алексея Демьянюка

Прыжки в высоту

Финал

1. Ярослава Магучих (2,00м.)

2. Ирина Геращенко (1,93м.)

3. Юлия Левченко (1,91м.)