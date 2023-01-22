Марина Бех-Романчук: Это была тяжелая неделя, но она завершена. Фото

Украинская легкоатлетка, призер чемпионата мира и победительница чемпионата Европы по прыжкам в длину, многократная триумфатор этапов Бриллиантовой лиги Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка завершила тренировочную неделю и готова начать следующую. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Ольга Харлан показала милое фото с домашним любимцем.