Магучих и Геращенко добыли медали в первом международном старте зимнего сезона

25 января в немецком Котбусе прошел очередной этап соревнований по легкой атлетике Internationale Springermeeting. От Украины в прыжках в высоту выступали Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

По итогам соревнований в секторе прыжков в высоту победу с результатом 1.98 м одержала Ярослава Магучих. На втором месте расположилась Ирина Геращенко, так как не смогла покорить высоту 1.98 м.

Дальше Магучих попыталась взять высоту 2.02 м, но ей не удалось это сделать.

В прыжках с шестом выступал Александр Онуфриев. Украинцу еще в начале сессии не подчинилась планка в 5,50 м и он выбыл на старте соревнований.

Ярослава Магучих (Украина) – 1.98 м

Ирина Геращенко (Украина) – 1.96 м

Гета Туури (Финляндия) – 1.90 м