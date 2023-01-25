  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Магучих и Геращенко добыли медали в первом международном старте зимнего сезона
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Магучих и Геращенко добыли медали в первом международном старте зимнего сезона

Легкая атлетика
Обновлено
(1 голосов)

Все внимание было приковано к украинским спортсменкам

Магучих и Геращенко добыли медали в первом международном старте зимнего сезона

Фото: Диалог

Новина українською

25 января в немецком Котбусе прошел очередной этап соревнований по легкой атлетике Internationale Springermeeting. От Украины в прыжках в высоту выступали Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

По итогам соревнований в секторе прыжков в высоту победу с результатом 1.98 м одержала Ярослава Магучих. На втором месте расположилась Ирина Геращенко, так как не смогла покорить высоту 1.98 м.

Дальше Магучих попыталась взять высоту 2.02 м, но ей не удалось это сделать.

В прыжках с шестом выступал Александр Онуфриев. Украинцу еще в начале сессии не подчинилась планка в 5,50 м и он выбыл на старте соревнований.

Ярослава Магучих (Украина) – 1.98 м

Ирина Геращенко (Украина) – 1.96 м

Гета Туури (Финляндия) – 1.90 м

По теме
yellow-arrow
МОК может допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям
yellow-arrow
Марина Бех-Романчук: Это была тяжелая неделя, но она завершена. Фото
yellow-arrow
Магучих победила на Мемориале Демьянюка и покорила 2 метра в первом же старте сезона
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ирина Геращенко Ярослава Магучих
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде