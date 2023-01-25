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Магучих и Геращенко добыли медали в первом международном старте зимнего сезона
Все внимание было приковано к украинским спортсменкам
Фото: Диалог
25 января в немецком Котбусе прошел очередной этап соревнований по легкой атлетике Internationale Springermeeting. От Украины в прыжках в высоту выступали Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.
По итогам соревнований в секторе прыжков в высоту победу с результатом 1.98 м одержала Ярослава Магучих. На втором месте расположилась Ирина Геращенко, так как не смогла покорить высоту 1.98 м.
Дальше Магучих попыталась взять высоту 2.02 м, но ей не удалось это сделать.
В прыжках с шестом выступал Александр Онуфриев. Украинцу еще в начале сессии не подчинилась планка в 5,50 м и он выбыл на старте соревнований.
Ярослава Магучих (Украина) – 1.98 м
Ирина Геращенко (Украина) – 1.96 м
Гета Туури (Финляндия) – 1.90 м
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