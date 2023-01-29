Украинцы завоевали две золотые медали на международном турнире в Испании

Украинский легкоатлет Роман Кокошко завоевал золото в секторе толкания ядра на турнире Míting Internacional de Catalunya en Pista Coberta в Испании.

Наш спортсмен показал результат 21 метр, что позволило ему победить и установить личный рекорд в помещении.

В секторе прыжков в высоту не было равных Екатерине Табашник. Она продемонстрировала результат 1,86 метра, который и стал лучшим.

На турнире также выступал наш Евгений Гуцол, но в забеге на 800 метров он финишировал последним со временем 1:49,11.