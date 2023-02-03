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Магучих с рекордом побеждает на турнире в Норвегии
Наша гордость
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира и чемпионка Европы Ярослава Магучих победила на турнире в Норвегии. Соревнования носят название легендарного норвежского спортсмена, спринтера Карстена Варгольма.
Наша спортсменка уже второй раз участвует в турнире. В прошлом году Ярослава взяла золото с результатом 1,96 метра, что являлось рекордом соревнований. В этом году Магучих также заняла первую строчку пьедестала и установила новый рекорд – 1,99 метра.
Еще одна представительница Украины Марина Ковтунова показала результат в 1,70 метра.
Напомним, что ранее Марта Костюк
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