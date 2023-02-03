Магучих с рекордом побеждает на турнире в Норвегии

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира и чемпионка Европы Ярослава Магучих победила на турнире в Норвегии. Соревнования носят название легендарного норвежского спортсмена, спринтера Карстена Варгольма.

Наша спортсменка уже второй раз участвует в турнире. В прошлом году Ярослава взяла золото с результатом 1,96 метра, что являлось рекордом соревнований. В этом году Магучих также заняла первую строчку пьедестала и установила новый рекорд – 1,99 метра.

Еще одна представительница Украины Марина Ковтунова показала результат в 1,70 метра.