  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Магучих с рекордом побеждает на турнире в Норвегии
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Магучих с рекордом побеждает на турнире в Норвегии

Легкая атлетика
(1 голосов)

Наша гордость

Магучих с рекордом побеждает на турнире в Норвегии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира и чемпионка Европы Ярослава Магучих победила на турнире в Норвегии. Соревнования носят название легендарного норвежского спортсмена, спринтера Карстена Варгольма.

Наша спортсменка уже второй раз участвует в турнире. В прошлом году Ярослава взяла золото с результатом 1,96 метра, что являлось рекордом соревнований. В этом году Магучих также заняла первую строчку пьедестала и установила новый рекорд – 1,99 метра.

Еще одна представительница Украины Марина Ковтунова показала результат в 1,70 метра.

Напомним, что ранее Марта Костюк пробилась в четвертьфинал турнира в Хуахине.

По теме
yellow-arrow
Ирина Геращенко выиграла турнир в Нанте с рекордом соревнований
yellow-arrow
Украинцы завоевали две золотые медали на международном турнире в Испании
yellow-arrow
Марина Бех-Романчук завоевала бронзу на турнире в Германии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ярослава Магучих
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде