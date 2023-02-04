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Марина Бех-Романчук показала расписание субботы. Фото
Украинка все успевает
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала, какой у нее план на выходной субботний день. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Дмитрий Пидручный
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