Марина Бех-Романчук показала расписание субботы. Фото

Украинская легкоатлетка, чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала, какой у нее план на выходной субботний день. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Дмитрий Пидручный прокомментировал возвращение к соревнованиям.