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Марина Бех-Романчук показала расписание субботы. Фото

Легкая атлетика
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Украинка все успевает

Марина Бех-Романчук показала расписание субботы. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала, какой у нее план на выходной субботний день. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

Марина Бех-Романчук показала расписание субботы. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Дмитрий Пидручный прокомментировал возвращение к соревнованиям.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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