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Магучих с рекордом побеждает на турнире во Франции, Левченко с бронзой

Легкая атлетика
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И снова браво нашим девушкам

Магучих с рекордом побеждает на турнире во Франции, Левченко с бронзой

Фото: Диалог

UA-Футбол
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Вчера, 4 февраля во французском Валь-де-Рее прошел турнир серии World Athletics Indoor Tour Silver по прыжкам в высоту. Украина имела двойное представительство.

Так, Ярослава Магучих без особой конкуренции одержала победу. Наша соотечественница показала результат 1,95 метра, что стал лучшим за всю историю этих соревнований. Три попытки покорить планку 2,01 успехом не увенчались.

Еще одна украинка Юлия Левченко заняла третью, бронзовую ступеньку, прыгнув на 1,84 метра. По количеству попыток она уступила серебряному призеру соревнований, представительнице Литвы Урте Байкстити.

Это уже четвертая победа для Магучих в зимнем сезоне, а для Юлии – только первый старт.

Напомним, что ранее украинский лыжный акробат Котовский победил на этапе Кубка мира.

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В статье: Юлия Левченко Ярослава Магучих
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