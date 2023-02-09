  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Ирина Геращенко принесла Украине золотую медаль на турнире Udin Jump Development
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ирина Геращенко принесла Украине золотую медаль на турнире Udin Jump Development

Легкая атлетика
(1 голосов)

Украинка показала отличный результат

Ирина Геращенко принесла Украине золотую медаль на турнире Udin Jump Development

фото - Getty Images

Новина українською

Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко выборола золотую медаль на турнире Udin Jump Development в Удине.

Результат Геращенко составил 1,93 м. Серебро досталось австралийской спортсменке Элеанор Паттерсон, а топ-3 замкнула Эрин Шоу.

Ранее Геращенко одержала победу на соревнования в Нанте, где взяла со второй попытки высоту 1,93 метра и установила новый рекорд турнира.

По теме
yellow-arrow
Юлия Левченко взяла золотую медаль на этапе Всемирного легкоатлетического тура в Мондевиле
yellow-arrow
Идеальная фигура: Марина Бех-Романчук удивила поклонников новым образом. Фото
yellow-arrow
Магучих с рекордом побеждает на турнире во Франции, Левченко с бронзой
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ирина Геращенко Ирина Геращенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде