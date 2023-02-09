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Ирина Геращенко принесла Украине золотую медаль на турнире Udin Jump Development
Украинка показала отличный результат
фото - Getty Images
Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко выборола золотую медаль на турнире Udin Jump Development в Удине.
Результат Геращенко составил 1,93 м. Серебро досталось австралийской спортсменке Элеанор Паттерсон, а топ-3 замкнула Эрин Шоу.
Ранее Геращенко одержала победу на соревнования в Нанте, где взяла со второй попытки высоту 1,93 метра и установила новый рекорд турнира.
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