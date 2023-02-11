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Легкая атлетика. Украинка Магучих установила новый рекорд сезона в мире по прыжкам в высоту

Легкая атлетика
(1 голосов)

Невероятный результат

Легкая атлетика. Украинка Магучих установила новый рекорд сезона в мире по прыжкам в высоту

Фото: Диалог

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила новый рекорд сезона в мире, завоевав пятый титул в 2023 году в прыжках в высоту.

Украинские прыгуньи в высоту продолжили выступления в "зимнем сезоне" 2023 года на турнире серии World Athletics Indoor Series Silver Tour во французском Меце.

На данные соревнования заявилось трое украинок Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Екатерина Табашник.

Уже в статусе победительницы этапа Ярослава Магучих заказала высоту 2.02 м - и взяла ее со второй попытки. Это обновление лучшего результата сезона в мире.

После этого украинка попыталась взять 2.07 м, но безуспешно.

Таким образом, Ярослава Магучих выиграла свой пятый подряд старт в 2023 году и установила новый лучший результат сезона в мире. А также обновила рекорд турнира в Меце, который держался с 2010 года.

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В статье: Ярослава Магучих
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