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Ярослава Магучих снова одержала победу. Теперь на турнире в Словакии

Легкая атлетика
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Украинка показала отличный результат

Ярослава Магучих снова одержала победу. Теперь на турнире в Словакии

Фото: Диалог

Новина українською

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих добыла золото на этапе серии World Athletics Indoor Series Silver Tour в Словакии.

Украинке покорилась планка на отметке в 1.97 м, после чего она попыталась установить рекорд сезона и все же ей не удалось преодолеть высоту 2.04 м.

Второй стала итальянка Елена Валлотигара (1.95 м), а топ-3 замкнула черногорка Мария Вукович (1.95 м). Еще одна украинка Екатерина Табашник с результатом 1.93 м заняла четвертое место.

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В статье: Ярослава Магучих
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Источник:
XSport.ua

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