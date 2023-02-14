Ярослава Магучих снова одержала победу. Теперь на турнире в Словакии

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих добыла золото на этапе серии World Athletics Indoor Series Silver Tour в Словакии.

Украинке покорилась планка на отметке в 1.97 м, после чего она попыталась установить рекорд сезона и все же ей не удалось преодолеть высоту 2.04 м.

Второй стала итальянка Елена Валлотигара (1.95 м), а топ-3 замкнула черногорка Мария Вукович (1.95 м). Еще одна украинка Екатерина Табашник с результатом 1.93 м заняла четвертое место.