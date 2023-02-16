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Марина Бех-Романчук досрочно завершила сезон

Легкая атлетика
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Украинка получила травму

Марина Бех-Романчук досрочно завершила сезон

Фото: УНИАН

Новина українською

Чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке украинка Марина Бех-Романчук досрочно завершила зимний сезон. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм.

Причиной такого решения сала травма стопы.

"Спорт – это не только о победах и достижениях, но и о сложном закулисном пути, который проходят спортсмены со своими тренерами.

Вчера вечером в первой же попытке я получила травму стопы и сразу закончила соревнование.

И лучшим решением стало не продолжать соревнования и зимний сезон, а уделить время восстановлению и сконцентрироваться на подготовке к лету.

На некоторые вещи мы не можем повлиять, иногда следует прислушиваться к своему телу и поставить другую, высшую цель.

Увидимся летом", - написала Бех-Романчук.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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