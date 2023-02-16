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Марина Бех-Романчук досрочно завершила сезон
Украинка получила травму
Фото: УНИАН
Чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке украинка Марина Бех-Романчук досрочно завершила зимний сезон. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм.
Причиной такого решения сала травма стопы.
"Спорт – это не только о победах и достижениях, но и о сложном закулисном пути, который проходят спортсмены со своими тренерами.
Вчера вечером в первой же попытке я получила травму стопы и сразу закончила соревнование.
И лучшим решением стало не продолжать соревнования и зимний сезон, а уделить время восстановлению и сконцентрироваться на подготовке к лету.
На некоторые вещи мы не можем повлиять, иногда следует прислушиваться к своему телу и поставить другую, высшую цель.
Увидимся летом", - написала Бех-Романчук.
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