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В бою с оккупантами погиб 23-летний легкоатлет Горбенко

Легкая атлетика
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Вечная память

В бою с оккупантами погиб 23-летний легкоатлет Горбенко

UA-Футбол
Новина українською

В бою с решетскими оккупантами в Луганской области погиб 23-летний украинский легкоатлет Даниил Горбенко. Парень представлял Донецкую область в секторе прыжков в длину.

В 2018 году являлся призером международной матчевой встречи среди юниоров.

Весть о смерти Героя была опубликована Федерацией легкой атлетики Украины.

Вечная память Герою, отдавшему свою жизнь за Украину. Вечная слава!

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