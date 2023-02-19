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В бою с оккупантами погиб 23-летний легкоатлет Горбенко
Вечная память
В бою с решетскими оккупантами в Луганской области погиб 23-летний украинский легкоатлет Даниил Горбенко. Парень представлял Донецкую область в секторе прыжков в длину.
В 2018 году являлся призером международной матчевой встречи среди юниоров.
Весть о смерти Героя была опубликована Федерацией легкой атлетики Украины.
Вечная память Герою, отдавшему свою жизнь за Украину. Вечная слава!
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