Дюплантис снова побил собственный мировой рекорд. Видео

Легендарный легкоатлет Арман Дюплантис одержал победу на соревнованиях Мирового тура в родной Франции.

Прыгун в высоту преодолел планку 6,22 метра (в помещении), побив свой мировой рекорд на один сантиметр. В прошлом году француз трижды улучшал WR.

Напомним, что в 2020 году Арман побил легендарный рекорд Сергея Бубки (6,14), который держался более 26 лет.

Just @mondohoss600 making yet more history.



This is how he cleared 6.22m at the @AllStarPerche!



(Video from @FFAthletisme) pic.twitter.com/Xkstknrb3h