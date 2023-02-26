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Дюплантис снова побил собственный мировой рекорд. Видео
Куда уж выше
Легендарный легкоатлет Арман Дюплантис одержал победу на соревнованиях Мирового тура в родной Франции.
Прыгун в высоту преодолел планку 6,22 метра (в помещении), побив свой мировой рекорд на один сантиметр. В прошлом году француз трижды улучшал WR.
Напомним, что в 2020 году Арман побил легендарный рекорд Сергея Бубки (6,14), который держался более 26 лет.
Just @mondohoss600 making yet more history.— European Athletics (@EuroAthletics) February 25, 2023
This is how he cleared 6.22m at the @AllStarPerche!
(Video from @FFAthletisme) pic.twitter.com/Xkstknrb3h
Напомним, ранее украинские гимнастки
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