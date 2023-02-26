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Дюплантис снова побил собственный мировой рекорд. Видео

Легкая атлетика
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Дюплантис снова побил собственный мировой рекорд. Видео

UA-Футбол
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Легендарный легкоатлет Арман Дюплантис одержал победу на соревнованиях Мирового тура в родной Франции.

Прыгун в высоту преодолел планку 6,22 метра (в помещении), побив свой мировой рекорд на один сантиметр. В прошлом году француз трижды улучшал WR.

Напомним, что в 2020 году Арман побил легендарный рекорд Сергея Бубки (6,14), который держался более 26 лет.

Напомним, ранее украинские гимнастки выиграли золото на турнире в Эстонии.

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В статье: Арман Дюплантис
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