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Андрей Проценко: К зимнему сезону целенаправленно не готовились
Спортсмен рассказал, что команда готовится к летним соревнованиям
AP Photo/David J. Phillip
Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко в комментарии XSPORT рассказал, чего ожидает от чемпионата Европы в помещении, который 2 марта стартует в Стамбуле.
"Если честно, мы к зимнему сезону целенаправленно не готовились, ведь наша цель – это качественная подготовка к летним выступлениям. Но мне удалось зимой показать неплохой результат, я им доволен".
Что касается чемпионата Европы, то моя первоочередная цель в Стамбуле – попасть в финал. Туда будут проходить восемь спортсменов, поэтому нужно будет побороться".
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