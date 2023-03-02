Андрей Проценко: К зимнему сезону целенаправленно не готовились

Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко в комментарии XSPORT рассказал, чего ожидает от чемпионата Европы в помещении, который 2 марта стартует в Стамбуле.

"Если честно, мы к зимнему сезону целенаправленно не готовились, ведь наша цель – это качественная подготовка к летним выступлениям. Но мне удалось зимой показать неплохой результат, я им доволен".

Что касается чемпионата Европы, то моя первоочередная цель в Стамбуле – попасть в финал. Туда будут проходить восемь спортсменов, поэтому нужно будет побороться".