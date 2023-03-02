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Магучих, Левченко и Табашник вышли в финал ЧЕ-2023
Все они попали в топ-8 лучших по результатам квалификации
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На чемпионате Европы по легкой атлетике в Стамбуле состоялась квалификация в финал по прыжкам в высоту среди женщин.
На место в финале претендовало 16 спортсменок, но в финал вышли только восемь из них. От нашей страны на ЧЕ поедут Ярослав Магучих, Юлия Левченко и Екатерина Табашник.
В финал с результатом 1.91 м вышли Магучих, Левченко и Табашник.
Ярослава поставила высоту 1.91 м и она уверенно использовала свой единственный шанс. Левченко взяла высоту 1.91 м с первого раза, а Табашник – со второго.
Напомним, что финал чемпионата Европы по прыжкам в высоту состоится 5 марта.
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