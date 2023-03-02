Магучих, Левченко и Табашник вышли в финал ЧЕ-2023

На чемпионате Европы по легкой атлетике в Стамбуле состоялась квалификация в финал по прыжкам в высоту среди женщин.

На место в финале претендовало 16 спортсменок, но в финал вышли только восемь из них. От нашей страны на ЧЕ поедут Ярослав Магучих, Юлия Левченко и Екатерина Табашник.

В финал с результатом 1.91 м вышли Магучих, Левченко и Табашник.

Ярослава поставила высоту 1.91 м и она уверенно использовала свой единственный шанс. Левченко взяла высоту 1.91 м с первого раза, а Табашник – со второго.

Напомним, что финал чемпионата Европы по прыжкам в высоту состоится 5 марта.