  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Ярослава Магучих – чемпионка Европы 2023, Табашник – с бронзой
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярослава Магучих – чемпионка Европы 2023, Табашник – с бронзой

Легкая атлетика
Обновлено
(1 голосов)

Наши девушки просто невероятны

Ярослава Магучих – чемпионка Европы 2023, Табашник – с бронзой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих успешно защитила звание чемпионки Европы по прыжкам в высоту (помещение).

В финале континентального первенства наша спортсменка показала результат 1,98 метра, что позволило ей завоевать золото. Эта высота, кроме Ярославы, не покорилась больше никому. Три попытки на 2,03 (лучший результат сезона в мире) оказались неудачными. Еще одна украинка Екатерина Табашник (1,94 метра) завоевала бронзу, обойдя сербскую конкурентку по количеству удачных прыжков.

Серебро завоевала представительница Нидерландов Брит Веерман (1,96 метра).

Юлия Левченко продемонстрировала показатель 1,94 метра и финишировала в итоге на 5 позиции.

Таким образом, Магучих защитила титул чемпионки Европы, который она завоевала в прошлом году.

По теме
yellow-arrow
Марина Бех-Романчук прибыла в Германию для подготовки к соревнованиям. Фото
yellow-arrow
Магучих, Левченко и Табашник вышли в финал ЧЕ-2023
yellow-arrow
Андрей Проценко: К зимнему сезону целенаправленно не готовились
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ярослава Магучих Екатерина Табашник
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде