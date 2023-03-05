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Ярослава Магучих – чемпионка Европы 2023, Табашник – с бронзой
Наши девушки просто невероятны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих успешно защитила звание чемпионки Европы по прыжкам в высоту (помещение).
В финале континентального первенства наша спортсменка показала результат 1,98 метра, что позволило ей завоевать золото. Эта высота, кроме Ярославы, не покорилась больше никому. Три попытки на 2,03 (лучший результат сезона в мире) оказались неудачными. Еще одна украинка Екатерина Табашник (1,94 метра) завоевала бронзу, обойдя сербскую конкурентку по количеству удачных прыжков.
Серебро завоевала представительница Нидерландов Брит Веерман (1,96 метра).
Юлия Левченко продемонстрировала показатель 1,94 метра и финишировала в итоге на 5 позиции.
Таким образом, Магучих защитила титул чемпионки Европы, который она завоевала в прошлом году.
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