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Магучих о золоте ЧЕ: Мы были, есть и будем независимой и сильной нацией

Легкая атлетика
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Гордость нации

Магучих о золоте ЧЕ: Мы были, есть и будем независимой и сильной нацией

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала победу на чемпионате Европы в секторе прыжков в высоту. Ее слова цитирует Суспільне:

"Хочется, чтобы было три флага на самом деле. Но мы стояли с Екатериной Табашник, я ее поздравляла, у нее были слезы, что она наконец-то идет на пьедестал.

И когда я выходила, то поняла, что мы сделали все, что могли: имеем две награды, раздается гимн. Люди слышат наш гимн, видят два наших флага и это доказывает, что мы несокрушимы.

И мы будем бороться во всех сферах: мы были независимы, есть независимы, и будем независимой и сильной нацией" – сказала она.

Напомним, что ранее Марта Костюк вышла в финал турнира в Остине.

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В статье: Ярослава Магучих
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