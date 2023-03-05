Магучих о золоте ЧЕ: Мы были, есть и будем независимой и сильной нацией

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала победу на чемпионате Европы в секторе прыжков в высоту. Ее слова цитирует Суспільне:

"Хочется, чтобы было три флага на самом деле. Но мы стояли с Екатериной Табашник, я ее поздравляла, у нее были слезы, что она наконец-то идет на пьедестал.

И когда я выходила, то поняла, что мы сделали все, что могли: имеем две награды, раздается гимн. Люди слышат наш гимн, видят два наших флага и это доказывает, что мы несокрушимы.

И мы будем бороться во всех сферах: мы были независимы, есть независимы, и будем независимой и сильной нацией" – сказала она.