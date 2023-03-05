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Табашник посвятила медаль чемпионата Европы маме, погибшей от ракетного удара

Легкая атлетика
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Вечная память

Табашник посвятила медаль чемпионата Европы маме, погибшей от ракетного удара

Катерина Табашник, фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Екатерина Табашник прокомментировала бронзовую награду на чемпионате Европы 2023 в секторе прыжков в высоту. Ее слова цитирует Суспільне:

"Знаете, я радуюсь, что у меня есть медаль. Но понимаю, что это не результат. Очень надеялась, что будут три медали, потому что три украинки в финале.

И я надеялась, что будут все на подиуме, а кто на каком месте – как бог даст. Но, к сожалению, всего две медали. Я только на одно место поднялась выше – это мой труд. Понимаю, что нужно работать дальше, еще больше.

Как-то нет эмоций? Я еще не понимаю, что это произошло.

Мы защищаем честь нашей страны, наш флаг. Знаете, в голове только флешбеки: то, что происходит дома, что у нас война. И только это.

Сказать, что радость на 100% – не могу сказать. Ибо все это внутри – только боль. И это, пожалуй, единственное, что побуждает работать и защищать нашу страну. Наши воины защищают на фронте, а мы – на спортивном фронте. Пока у нас есть такая возможность, мы это делаем.

Конечно, хочу посвятить медаль. Думаю, мама радуется, видит и помогает мне. Хочу посвятить медаль ей, чтобы она была рядом" – сказала она.

Отметим, что мама Екатерины погибла в результате ракетного удара россии по Харькову.

Напомним, что ранее Магучих прокомментировала победу на ЧЕ-2023.

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В статье: Екатерина Табашник
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