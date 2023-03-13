Под Бахмутом погиб прыгун в длину Роман Полищук

Федерация легкой атлетики Украины написала о гибели прыгуна в длину Романа Полищука.

"Ужасные потери, мучительные потери. Наша задача их не допускать. Почтим память героя и будем как можно регулярнее донатить на ВСУ. Потому что если не они, то никто. Слава герою. Слава Украине. Отомстим"