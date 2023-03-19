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Марина Бех-Романчук: Ты всегда в силах стать лучшей версией самого себя. Фото

Легкая атлетика
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Хорошая мотивация

Марина Бех-Романчук: Ты всегда в силах стать лучшей версией самого себя. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира и чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка разместила мотивирующий пост, в котором призвала работать над самосовершенствованием. Соответствующее фото Марина показала на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Украина выиграла золото на этапе КС по артистическому плаванию.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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