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Марина Бех-Романчук: Ты всегда в силах стать лучшей версией самого себя. Фото
Хорошая мотивация
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира и чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка разместила мотивирующий пост, в котором призвала работать над самосовершенствованием. Соответствующее фото Марина показала на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Украина
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