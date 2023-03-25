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Марина Бех-Романчук покорила болельщиков фото на понтах

Легкая атлетика
(1 голосов)

Украинка просто неотразима

Марина Бех-Романчук покорила болельщиков фото на понтах

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира и чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук удивила болельщиков необычной фотосессией. Наша спортсменка разместила яркие снимки на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Виталий Кличко поздравил своего брата с днем рождения.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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