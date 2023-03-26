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Бех-Романчук поделилась яркими снимками из Барселоны. Фото
Очень красиво
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира и чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в солнечной Барселоне. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее Марина Бех-Романчук
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