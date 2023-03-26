Бех-Романчук поделилась яркими снимками из Барселоны. Фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира и чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в солнечной Барселоне. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Марина Бех-Романчук снялась в необычной фотосессии.