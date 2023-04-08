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Бех-Романчук снова соблазняет мужскую аудиторию горячими видео
Украинка как всегда на высоте
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице чемпионка мира и чемпионка Европы, многократная победительница и призер этапов Бриллиантовой лиги по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым видео. На нем наша спортсменка показала моменты тренировочного процесса. Соответствующий материал она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее Свитолина, Цуренко и Костюк
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