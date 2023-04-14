  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. World Athletics приступила к формированию рабочей группы по допуску россиян и беларусов к международным соревнованиям
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

World Athletics приступила к формированию рабочей группы по допуску россиян и беларусов к международным соревнованиям

Легкая атлетика
(1 голосов)

Это фиаско

World Athletics приступила к формированию рабочей группы по допуску россиян и беларусов к международным соревнованиям

Новина українською

World Athletics (Международная ассоциация легкоатлетических федераций) приступила к формированию рабочей группы по допуску российских и белорусских спортсменов.

Она должна выработать условия допуска российских и белорусских спортсменов к международным турнирам под эгидой организации.

"World Athletics находится в процессе формирования рабочей группы. Как только определится ее состав, мы объявим об этом дополнительно".

Напомним, 23 марта руководство World Athletics вернуло всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) членство в организации, а также сохранила отстранение российских спортсменов от турниров, несмотря на рекомендации МОК по допуску.

По теме
yellow-arrow
Юлия Левченко готовится к соревнованиям в Марокко. Фото
yellow-arrow
Бех-Романчук снова соблазняет мужскую аудиторию горячими видео
yellow-arrow
Бех-Романчук поделилась яркими снимками из Барселоны. Фото
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде