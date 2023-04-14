World Athletics приступила к формированию рабочей группы по допуску россиян и беларусов к международным соревнованиям

World Athletics (Международная ассоциация легкоатлетических федераций) приступила к формированию рабочей группы по допуску российских и белорусских спортсменов.

Она должна выработать условия допуска российских и белорусских спортсменов к международным турнирам под эгидой организации.

"World Athletics находится в процессе формирования рабочей группы. Как только определится ее состав, мы объявим об этом дополнительно".

Напомним, 23 марта руководство World Athletics вернуло всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) членство в организации, а также сохранила отстранение российских спортсменов от турниров, несмотря на рекомендации МОК по допуску.