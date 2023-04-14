Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
World Athletics приступила к формированию рабочей группы по допуску россиян и беларусов к международным соревнованиям
Это фиаско
World Athletics (Международная ассоциация легкоатлетических федераций) приступила к формированию рабочей группы по допуску российских и белорусских спортсменов.
Она должна выработать условия допуска российских и белорусских спортсменов к международным турнирам под эгидой организации.
"World Athletics находится в процессе формирования рабочей группы. Как только определится ее состав, мы объявим об этом дополнительно".
Напомним, 23 марта руководство World Athletics вернуло всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) членство в организации, а также сохранила отстранение российских спортсменов от турниров, несмотря на рекомендации МОК по допуску.
Популярное сейчас
- Заря - Днепр-1: где и когда смотреть матч УПЛ
- Селезнев: Меня предупредили, если появляюсь в Макеевке или Донецке – расстреляют
- Зозуля: Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро
- Гранды приедут во Львов, Заря vs Днепр-1, Мудрик встретит Де Дзерби. Расписание футбола на выходные
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО