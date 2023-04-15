Марина Бех-Романчук показала видео субботней тренировки

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира и чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук продолжает подготовку к международным стартам. Наша спортсменка даже в выходные не прекращает свои тренировки. Видео из очередной она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Ольга Харлан рассказала о своем отношении к решению НОК.