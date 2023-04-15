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Марина Бех-Романчук показала видео субботней тренировки
Украинка готовится
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира и чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук продолжает подготовку к международным стартам. Наша спортсменка даже в выходные не прекращает свои тренировки. Видео из очередной она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Ольга Харлан
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