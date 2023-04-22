Бех-Романчук поделилась с поклонниками упражнениями для стройной фигуры. Видео

Украинская спортсменка, чемпионка Европы и вице-чемпионка мира, многократная победительница и призер этапов Бриллиантовой лиги по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша соотечественница показала комплекс упражнений, позволяющих держать в форме фигуру. Соответствующее видео она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Украина выиграла медальный зачет ЧЕ по спортивной борьбе.