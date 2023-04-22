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Бех-Романчук поделилась с поклонниками упражнениями для стройной фигуры. Видео
Украинка держит себя в тонусе
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская спортсменка, чемпионка Европы и вице-чемпионка мира, многократная победительница и призер этапов Бриллиантовой лиги по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша соотечественница показала комплекс упражнений, позволяющих держать в форме фигуру. Соответствующее видео она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Украина
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