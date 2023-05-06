Бех-Романчук покорила мужскую аудиторию сексуальным видео

Украинская спортсменка, чемпионка Европы и вице-чемпионка мира, многократная победительница и призер этапов Бриллиантовой лиги по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками информацией о правильном питании. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Элина Свитолина рассказала личное о своем муже.