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Магучих вошла в ТОП 10 в истории по количеству прыжков свыше 2 метров

Легкая атлетика
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Магучих вошла в ТОП 10 в истории по количеству прыжков свыше 2 метров

Фото: Диалог

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих вчера, 13 мая, одержала победу на турнире World Athletics Continental Tour Gold в Кении.

Наша спортсменка покорила высоту 2,00 метра на открытом воздухе и установила новый рекорд сезона, став первой, кому удалось прыгнуть так высоко.

Всего за карьеру Ярослава уже 36 раз прыгнула 2+ метра. По этому показателю украинка вошла в ТОП 10 в истории прыжков в высоту. На это ей понадобилось четыре года профессиональной карьеры.

ТОП 10 выглядит следующим образом:

1. Стефка Костадинова (Болгария) – 195

2. Бланка Влашич (Хорватия) – 166

3. Мария Ласицкене (россия) – 95

4. Кайса Бергквист (Швеция) – 70

5. Гайке Генкель (Германия) – 64

6. Анна Чичерова (россия) – 62

7. Инга Бабакова (Украина) – 55

8. Елена Слесаренко (россия) – 44

9. Ариан Фридрих (Германия) – 40

10. Ярослава Магучих (Украина) – 36

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В статье: Ярослава Магучих
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