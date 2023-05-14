Магучих вошла в ТОП 10 в истории по количеству прыжков свыше 2 метров

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих вчера, 13 мая, одержала победу на турнире World Athletics Continental Tour Gold в Кении.

Наша спортсменка покорила высоту 2,00 метра на открытом воздухе и установила новый рекорд сезона, став первой, кому удалось прыгнуть так высоко.

Всего за карьеру Ярослава уже 36 раз прыгнула 2+ метра. По этому показателю украинка вошла в ТОП 10 в истории прыжков в высоту. На это ей понадобилось четыре года профессиональной карьеры.

ТОП 10 выглядит следующим образом:

1. Стефка Костадинова (Болгария) – 195

2. Бланка Влашич (Хорватия) – 166

3. Мария Ласицкене (россия) – 95

4. Кайса Бергквист (Швеция) – 70

5. Гайке Генкель (Германия) – 64

6. Анна Чичерова (россия) – 62

7. Инга Бабакова (Украина) – 55

8. Елена Слесаренко (россия) – 44

9. Ариан Фридрих (Германия) – 40

10. Ярослава Магучих (Украина) – 36