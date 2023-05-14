Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Магучих вошла в ТОП 10 в истории по количеству прыжков свыше 2 метров
Наша гордость
Фото: Диалог
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих вчера, 13 мая, одержала
Наша спортсменка покорила высоту 2,00 метра на открытом воздухе и установила новый рекорд сезона, став первой, кому удалось прыгнуть так высоко.
Всего за карьеру Ярослава уже 36 раз прыгнула 2+ метра. По этому показателю украинка вошла в ТОП 10 в истории прыжков в высоту. На это ей понадобилось четыре года профессиональной карьеры.
ТОП 10 выглядит следующим образом:
1. Стефка Костадинова (Болгария) – 195
2. Бланка Влашич (Хорватия) – 166
3. Мария Ласицкене (россия) – 95
4. Кайса Бергквист (Швеция) – 70
5. Гайке Генкель (Германия) – 64
6. Анна Чичерова (россия) – 62
7. Инга Бабакова (Украина) – 55
8. Елена Слесаренко (россия) – 44
9. Ариан Фридрих (Германия) – 40
10. Ярослава Магучих (Украина) – 36
Популярное сейчас
- Кривбасс – Рух. Анонс и прогноз на матч УПЛ 14.05.2023
- Эвертон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.05.23
- Серия А. Интер третий, Милан и Аталанта отдаляются от Лиги Чемпионов, несколько минут Коваленко
- Ярослава Магучих установила рекорд сезона и выиграла соревнования в прыжках в высоту
- Криштиану Роналду получил в подарок уникальные часы за 120 тысяч долларов. ФОТО
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО