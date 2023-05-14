Магучих: Я продолжу бороться за Украину через спорт

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала, почему не смогла победить на чемпионате мира 2022 . Ее слова цитирует NATION:

"Отец сказал мне, что я не должна была становиться серебряным призером, поскольку он знал, что я выиграю золото.

Вы видите, что это спорт, и каждый результат приходит с уроками и опытом, но я надеюсь на победу в этот раз.

Я продолжу бороться за Украину через спорт, потому что каждый человек в Украине хочет, чтобы война закончилась" – сказала она.