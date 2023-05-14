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Магучих: Я продолжу бороться за Украину через спорт

Легкая атлетика
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Молодец

Магучих: Я продолжу бороться за Украину через спорт

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала, почему не смогла победить на чемпионате мира 2022 . Ее слова цитирует NATION:

"Отец сказал мне, что я не должна была становиться серебряным призером, поскольку он знал, что я выиграю золото.

Вы видите, что это спорт, и каждый результат приходит с уроками и опытом, но я надеюсь на победу в этот раз.

Я продолжу бороться за Украину через спорт, потому что каждый человек в Украине хочет, чтобы война закончилась" – сказала она.

Напомним, что ранее Магучих вошла в ТОП 10 в истории по количеству прыжков выше 2 метров.

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В статье: Ярослава Магучих
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