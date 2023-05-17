Обладатель мирового рекорда в беге на 10 километров подозревается в употреблении допинга

Кенийский легкоатлет, обладатель мирового рекорда в беге на 10 километров Ронекс Кипруто временно дисквалифицирован из-за нарушений в биологическом паспорте. Он обвинён в использовании запрещённых в спорте веществ из-за подозрительных показателей анализа крови.

"Я не жульничаю и не употребляю допинг! Правда на моей стороне. Это всё, что я могу сказать", — приводит слова спортсмена издание Athletics Weekly.

Менеджер Кипруто уже заявил, что на разбирательство по допингу спортсменом потрачено около $ 30 тыс. Также он добавил: "Это несправедливо. Мы, конечно, будем полностью сотрудничать и будем абсолютно честны. Призываем Антидопинговое агентство сделать то же самое".

Напомним, Ронекс Кипруто установил мировой рекорд по бегу на 10 километров в январе 2020 года.