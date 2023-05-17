Ярослава Магучих: Я довольна первым стартом летнего сезона

Бронзовый призер Токио-2020 по прыжкам в высоту Ярослава Магучих в интервью Суспильне Спорт поделилась эмоциями от золота на турнире серии World Athletics Continental Tour Gold в Найроби.

"Конечно, я довольна первым стартом летнего сезона, потому что удалось выполнить все задачи по разбегу. Мне удалось прыгнуть на 2.00 метра со второй попытки, и на этом мы завершили соревнования, потому что это первый старт сезона, впереди есть еще над чем работать. Подготовка продолжается.

Следующий старт у меня будет в Рабате, этап Бриллиантовой лиги. И, конечно, самый главный старт сезона – чемпионат мира в Будапеште. В Украине я планирую вернуться после завершения летнего сезона, осенью."