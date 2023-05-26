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Ольга Ляхова завоевала золото в Континентальном туре World Athletics

Легкая атлетика
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Отличный результат в исполнении украинки

Ольга Ляхова завоевала золото в Континентальном туре World Athletics

Новина українською

В итальянской Савоне состоялся Континентальный тур World Athletics на дистанции 800 метров в беге.

Украинская спортсменка Ольга Ляхова заняла первое место с результатом 2:01:79 минуты. На втором месте расположилась полька Адриана Топольницкая.

Для Ляховой забег в Савоне стал первым стартом в сезоне 2023 года.

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В статье: Ольга Ляхова
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