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Ольга Ляхова завоевала золото в Континентальном туре World Athletics
Отличный результат в исполнении украинки
В итальянской Савоне состоялся Континентальный тур World Athletics на дистанции 800 метров в беге.
Украинская спортсменка Ольга Ляхова заняла первое место с результатом 2:01:79 минуты. На втором месте расположилась полька Адриана Топольницкая.
Для Ляховой забег в Савоне стал первым стартом в сезоне 2023 года.
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