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Ярослава Магучих: Очень рада начать сезон Бриллиантовой Лиги именно в Рабате
Будет победа
Фото: twitter.com
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих на пресс-конференции перед началом этапа Бриллиантовой лиги в Рабате (Марокко) рассказала о своих ожиданиях от соревнований.
"Я очень рада начать сезон Бриллиантовой Лиги именно в Рабате, потому что в прошлом году здесь победила. Надеюсь, в этом году мой результат будет выше, чем год назад, потому что чувствую, что готова к этому. Теперь я в хорошей форме.
Мой первый старт сезона в Кении показал, что я готова к высоким результатам" – сказала она.
'Last year I won in Rabat, I want to jump higher this year!'— Wanda Diamond League (@Diamond_League) May 27, 2023
Yaroslava Mahuchikh believes she can clear over 2 meteres tomorrow!#DiamondLeague #DLRabat???????? pic.twitter.com/LXKVV5DMUi
Напомним, что ранее Марта Костюк
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