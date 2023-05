Ярослава Магучих: Очень рада начать сезон Бриллиантовой Лиги именно в Рабате

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих на пресс-конференции перед началом этапа Бриллиантовой лиги в Рабате (Марокко) рассказала о своих ожиданиях от соревнований.

"Я очень рада начать сезон Бриллиантовой Лиги именно в Рабате, потому что в прошлом году здесь победила. Надеюсь, в этом году мой результат будет выше, чем год назад, потому что чувствую, что готова к этому. Теперь я в хорошей форме.

Мой первый старт сезона в Кении показал, что я готова к высоким результатам" – сказала она.

