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Ярослава Магучих: Очень рада начать сезон Бриллиантовой Лиги именно в Рабате

Легкая атлетика
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Будет победа

Ярослава Магучих: Очень рада начать сезон Бриллиантовой Лиги именно в Рабате

Фото: twitter.com

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих на пресс-конференции перед началом этапа Бриллиантовой лиги в Рабате (Марокко) рассказала о своих ожиданиях от соревнований.

"Я очень рада начать сезон Бриллиантовой Лиги именно в Рабате, потому что в прошлом году здесь победила. Надеюсь, в этом году мой результат будет выше, чем год назад, потому что чувствую, что готова к этому. Теперь я в хорошей форме.

Мой первый старт сезона в Кении показал, что я готова к высоким результатам" – сказала она.

Напомним, что ранее Марта Костюк заявила, что не уважает белоруску Соболенко.

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В статье: Ярослава Магучих
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