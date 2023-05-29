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Анна Рыжикова: Не сдаюсь, сезон только начинается
Украинка оптимистически настроена
Фото: TCH
Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова прокомментировала свой результат в беге на 400 м с барьерами.
Напомним, что во втором этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате спортсменка заняла восьмое место.
"Есть причины, но этим делиться не хочу, все можно исправить, только нужно время. Не сдаюсь, сезон только начинается, все будет хорошо", - сказала Рыжикова.
Украинка показала результат 56:97. Первое место заняла американка Шамье Литтл — 53.95, второе и третье досталось ямайкам Рашель Клейтон и Шиан Сальмон, показавшим результат 54.15 и 54.42 соответственно.
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