Анна Рыжикова: Не сдаюсь, сезон только начинается

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова прокомментировала свой результат в беге на 400 м с барьерами.

Напомним, что во втором этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате спортсменка заняла восьмое место.

"Есть причины, но этим делиться не хочу, все можно исправить, только нужно время. Не сдаюсь, сезон только начинается, все будет хорошо", - сказала Рыжикова.

Украинка показала результат 56:97. Первое место заняла американка Шамье Литтл — 53.95, второе и третье досталось ямайкам Рашель Клейтон и Шиан Сальмон, показавшим результат 54.15 и 54.42 соответственно.