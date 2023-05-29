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Анна Рыжикова: Не сдаюсь, сезон только начинается

Легкая атлетика
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Украинка оптимистически настроена

Анна Рыжикова: Не сдаюсь, сезон только начинается

Фото: TCH

Новина українською

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова прокомментировала свой результат в беге на 400 м с барьерами.

Напомним, что во втором этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате спортсменка заняла восьмое место.

"Есть причины, но этим делиться не хочу, все можно исправить, только нужно время. Не сдаюсь, сезон только начинается, все будет хорошо", - сказала Рыжикова.

Украинка показала результат 56:97. Первое место заняла американка Шамье Литтл — 53.95, второе и третье досталось ямайкам Рашель Клейтон и Шиан Сальмон, показавшим результат 54.15 и 54.42 соответственно.

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В статье: Анна Рыжикова
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Источник:
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