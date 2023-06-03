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Стрельба из лука. Сборная Украины – серебряный призер второго этапа Гран-при Европы

Легкая атлетика
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Стрельба из лука. Сборная Украины – серебряный призер второго этапа Гран-при Европы

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UA-Футбол
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Сборная Украины по стрельбе из лука взяла серебро на втором этапе Гран-при Европы. Соревнования проходят в хорватском Умазе.

В состав нашей команды вошли Соломия Гнип, Вероника Марченко и Анастасия Павлова.

Следует отметить, что в квалификации украинки заняли первое место, набрав 1879 очков. В 1/4 финала наша команда разгромила Грузию (6-0), в полуфинале – повторила результат, но уже с командой Греции (6-0).

В решающем матче за золото украинки были близки к победе, но минимально уступили команде Испании (4-5).

Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук завоевала бронзу на этапе Бриллиантовой лиги.

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