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Стрельба из лука. Сборная Украины – серебряный призер второго этапа Гран-при Европы
Молодцы девушки
WAT
Сборная Украины по стрельбе из лука взяла серебро на втором этапе Гран-при Европы. Соревнования проходят в хорватском Умазе.
В состав нашей команды вошли Соломия Гнип, Вероника Марченко и Анастасия Павлова.
Следует отметить, что в квалификации украинки заняли первое место, набрав 1879 очков. В 1/4 финала наша команда разгромила Грузию (6-0), в полуфинале – повторила результат, но уже с командой Греции (6-0).
В решающем матче за золото украинки были близки к победе, но минимально уступили команде Испании (4-5).
Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук
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