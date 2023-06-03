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Марина Бех-Романчук поблагодарила болельщиков за поддержку. Фото
Слова благодарности от украинки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук после выступления на этапе Бриллиантовой лиги в итальянской Флоренции, где она
"Друзья, спасибо за поддержку и поздравления. Благодарю тех, кто здесь со мной" – написала она.
Напомним, что ранее сборная Украины по артистическому плаванию
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