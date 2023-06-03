Марина Бех-Романчук поблагодарила болельщиков за поддержку. Фото

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук после выступления на этапе Бриллиантовой лиги в итальянской Флоренции, где она завоевала бронзу, поблагодарила болельщиков и поклонников за поддержку. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

"Друзья, спасибо за поддержку и поздравления. Благодарю тех, кто здесь со мной" – написала она.