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Марина Бех-Романчук поблагодарила болельщиков за поддержку. Фото

Легкая атлетика
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Слова благодарности от украинки

Марина Бех-Романчук поблагодарила болельщиков за поддержку. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук после выступления на этапе Бриллиантовой лиги в итальянской Флоренции, где она завоевала бронзу, поблагодарила болельщиков и поклонников за поддержку. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

"Друзья, спасибо за поддержку и поздравления. Благодарю тех, кто здесь со мной" – написала она.

Марина Бех-Романчук поблагодарила болельщиков за поддержку. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее сборная Украины по артистическому плаванию завоевала серебро в суперфинале Кубка мира.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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