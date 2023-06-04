Украинки завоевали две медали на Кубке Европы в беге на 10 километров

Украинская спортсменка Валерия Зинченко завоевала серебряную награду на Кубке Европы в беге на 10 километров. Соревнования прошли во французском городе Пасе.

Наша спортсменка преодолела дистанцию за 32.29,81 минуты , уступив только представительнице Германии Алине Рех (32.15,47). ТОП 3 замкнула еще одна немка Доменика Майер (32.35,95).

В командном первенстве Валерия вместе с Евгенией Прокофьевой, Викторией Калюжной и Марией Мазуренко заняли третью позицию (1.37.54,89), пропустив вперед сборные Германии (1.36.09,44) и Италии (1.37.14,68).