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Украинки завоевали две медали на Кубке Европы в беге на 10 километров

Легкая атлетика
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Прекрасный забег от девушек

Украинки завоевали две медали на Кубке Европы в беге на 10 километров

UA-Футбол
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Украинская спортсменка Валерия Зинченко завоевала серебряную награду на Кубке Европы в беге на 10 километров. Соревнования прошли во французском городе Пасе.

Наша спортсменка преодолела дистанцию за 32.29,81 минуты, уступив только представительнице Германии Алине Рех (32.15,47). ТОП 3 замкнула еще одна немка Доменика Майер (32.35,95).

В командном первенстве Валерия вместе с Евгенией Прокофьевой, Викторией Калюжной и Марией Мазуренко заняли третью позицию (1.37.54,89), пропустив вперед сборные Германии (1.36.09,44) и Италии (1.37.14,68).

Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук завоевала бронзу на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции.

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