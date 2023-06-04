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Магучих снова победила. На этот раз на турнире в Нидерландах

Легкая атлетика
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Украину представляли три спортсменки

Магучих снова победила. На этот раз на турнире в Нидерландах

Фото: Фокус

Новина українською

В Нидерландах состоялся турнир Continental Gold Tour на FBK Games. В прыжках в высоту Украину представляли три спортсменки.

Ярослава Магучих одержала победу с результатом 200 см. Она выиграла третий старт из трех в сезоне, в третий раз - с результатом 2 метра и выше.

Второе место заняла Ирина Геращенко, результат 1.93, четвертое Юлия Левченко - 1.90 м.

Ирина обновила личный рекорд сезона на 6 сантиметров - с 1.87 на 1.93, а Юлия с 1.81 на 1.90.

FBK Games: прыжки в высоту

Ярослава Магучих (Украина) - 2.00 м

Ирина Геращенко (Украина) - 1.93 м

Иоганна Геринг (Германия) - 1.90 м

Юлия Левченко (Украина) - 1.90 м

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В статье: Юлия Левченко Ярослава Магучих Ирина Геращенко
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