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Магучих снова победила. На этот раз на турнире в Нидерландах
Украину представляли три спортсменки
Фото: Фокус
В Нидерландах состоялся турнир Continental Gold Tour на FBK Games. В прыжках в высоту Украину представляли три спортсменки.
Ярослава Магучих одержала победу с результатом 200 см. Она выиграла третий старт из трех в сезоне, в третий раз - с результатом 2 метра и выше.
Второе место заняла Ирина Геращенко, результат 1.93, четвертое Юлия Левченко - 1.90 м.
Ирина обновила личный рекорд сезона на 6 сантиметров - с 1.87 на 1.93, а Юлия с 1.81 на 1.90.
FBK Games: прыжки в высоту
Ярослава Магучих (Украина) - 2.00 м
Ирина Геращенко (Украина) - 1.93 м
Иоганна Геринг (Германия) - 1.90 м
Юлия Левченко (Украина) - 1.90 м
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