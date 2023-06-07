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Ирина Геращенко и Юлия Левченко представят Украину в Диамантовой Лиге
Украинки представят украину в прыжках в высоту
Getty Images/Global Images Ukraine
9 июня в Париже состоится четвертый этап Бриллиантовой Лиги.
Ирина Геращенко и Юлия Левченко представят нашу страну в прыжках в высоту.
Напомним, что у Рабати Геращенко стала вицечемпионкой соревнований.
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Источник:Xsport.ua
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