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Ирина Геращенко и Юлия Левченко представят Украину в Диамантовой Лиге

Легкая атлетика
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Украинки представят украину в прыжках в высоту

Ирина Геращенко и Юлия Левченко представят Украину в Диамантовой Лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

9 июня в Париже состоится четвертый этап Бриллиантовой Лиги.

Ирина Геращенко и Юлия Левченко представят нашу страну в прыжках в высоту.

Напомним, что у Рабати Геращенко стала вицечемпионкой соревнований.

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В статье: Юлия Левченко
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Источник:
Xsport.ua

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