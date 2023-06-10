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Саладуха возглавила Федерацию легкой атлетики Украины

Легкая атлетика
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В качестве временно исполняющей обязанности

Саладуха возглавила Федерацию легкой атлетики Украины

instagram.com/olga_saladukha

UA-Футбол
Новина українською

Народный депутат Украины, а в прошлом легкоатлетка Ольга Саладуха стала временно исполняющей обязанности президента Федерации лёгкой атлетики. Об этом сообщил уже бывший руководитель организации Евгений Пронин:

"Сегодня я сложил полномочия исполняющего обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины, просто не предоставив свою кандидатуру на выборах. Решение взвешено и принято задолго.

Ровно полтора года назад мне поручили стабилизировать огромную федерацию, которая находилась в многолетних долгах, ситуативных скандалах и выглядела абсолютно архаично и скорбно. Организация, которая не была готова к глобальным изменениям, диджитализации своих процессов и визуального обновления. Этот "стабилизационный период" должен был длиться 3 месяца, однако длился 18, потому что началась большая война.

Сегодня у ФЛАУ новый вид, новые замечательные партнеры и спонсоры, сформирован бюджет для планирования своей деятельности и самое главное, мы уверенно пережили эти 15 страшных месяцев великой войны, приняли участие во всех международных соревнованиях, где завоевали для Украины сверхважные медали. Мы выросли медийно, нас ставят в пример другим.

Мы так и остаемся без избранного президента до следующей отчетно-выборной конференции, но новой и.о. была избрана Ольга Саладуха. Поздравляю Олю, ее ждет сложная работа, потому что мы начали много действительно важных и непопулярных реформ.

Я так же остаюсь вице-президентом ФЛАУ и продолжаю работать над своими проектами в легкой атлетике. Однако усталость последнего года заставляет расставлять приоритеты и концентрироваться на других вещах.

Спасибо нашей команде" – сказал он.

Напомним, что Ольга Саладуха является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 в тройном прыжке, чемпионкой мира 2011 и многократной чемпионкой Европы.

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В статье: Ольга Саладуха
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