Бех-Романчук показала новую форму для соревнований. Видео

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым видео. На нем наша спортсменка показала новую спортивную форму для участия в соревнованиях. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Дарья Билодид раскритиковала решение Международной федерации дзюдо.