  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Бех-Романчук показала новую форму для соревнований. Видео
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бех-Романчук показала новую форму для соревнований. Видео

Легкая атлетика
(1 голосов)

Вам подходит, мадам

Бех-Романчук показала новую форму для соревнований. Видео

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым видео. На нем наша спортсменка показала новую спортивную форму для участия в соревнованиях. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Дарья Билодид раскритиковала решение Международной федерации дзюдо.

По теме
yellow-arrow
На этапе Бриллиантовой лиги в Париже установлены три мировых рекорда
yellow-arrow
Саладуха возглавила Федерацию легкой атлетики Украины
yellow-arrow
Ирина Геращенко и Юлия Левченко представят Украину в Диамантовой Лиге
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марина Бех-Романчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде