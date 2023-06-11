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Бех-Романчук показала новую форму для соревнований. Видео
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Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым видео. На нем наша спортсменка показала новую спортивную форму для участия в соревнованиях. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Дарья Билодид
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