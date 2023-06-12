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Три легкоатлетки представят Украину на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
Соревнования состоятся в середине июня
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Три украинских легкоатлетки выступят на этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло.
Анна Рыжикова и Виктория Ткачук выступят в беге на 400 метров с барьерами. В свою очередь Марина Бех-Романчук представит Украину в тройном прыжке.
Старты украинок на турнире в Осло пройдут 16 июня.
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Источник:Tribuna
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