Три легкоатлетки представят Украину на этапе Бриллиантовой лиги в Осло

Три украинских легкоатлетки выступят на этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло.

Анна Рыжикова и Виктория Ткачук выступят в беге на 400 метров с барьерами. В свою очередь Марина Бех-Романчук представит Украину в тройном прыжке.

Старты украинок на турнире в Осло пройдут 16 июня.