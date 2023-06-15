  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Марина Бех-Романчук добыла бронзу в пятом этапе Бриллиантовой лиги в Осло
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марина Бех-Романчук добыла бронзу в пятом этапе Бриллиантовой лиги в Осло

Легкая атлетика
(1 голосов)

Украинка показала отличный результат

Марина Бех-Романчук добыла бронзу в пятом этапе Бриллиантовой лиги в Осло

Фото: УНИАН

Новина українською

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук получила бронзовую медаль на пятом этапе Бриллиантовой лиги в Осло (Норвегия).

Марина показала результат в тройном прыжке – 14.75 м.

Следует отметить, что это ее лучший результат в сезоне.

Чемпионкой турнира стала рекордсменка мира из Венесуэлы Юлимар Рохас (14.91 м). Второе место заняла кубинка Леянис Перес Эрнандес (14.87 м).

По теме
yellow-arrow
Три легкоатлетки представят Украину на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
yellow-arrow
Бех-Романчук показала новую форму для соревнований. Видео
yellow-arrow
На этапе Бриллиантовой лиги в Париже установлены три мировых рекорда
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марина Бех-Романчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Xsport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде