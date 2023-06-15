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Марина Бех-Романчук добыла бронзу в пятом этапе Бриллиантовой лиги в Осло
Украинка показала отличный результат
Фото: УНИАН
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук получила бронзовую медаль на пятом этапе Бриллиантовой лиги в Осло (Норвегия).
Марина показала результат в тройном прыжке – 14.75 м.
Следует отметить, что это ее лучший результат в сезоне.
Чемпионкой турнира стала рекордсменка мира из Венесуэлы Юлимар Рохас (14.91 м). Второе место заняла кубинка Леянис Перес Эрнандес (14.87 м).
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Источник:Xsport.ua
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