19-летний американец Эррион Найтон побил рекорд Усэйна Болта на турнире Bislett Games

Американский спринтер Эррион Найтон одержал победу на этапах Бриллиантовой лиги. Он с лучшим временем пробежал 200-метровку на турнире Bislett Games в норвежском Осло.

Стоит отметить, что победа для 19-летнего спортсмена стала второй в карьере.

Найтон выиграл вторую 200-метровку в сезоне Бриллиантовой лиги, прошедшей на этапе в итальянской Флоренции. Тогда американец обновил личный рекорд сезона с показателем 19.89 секунды.

В Осло Эррион снова был значительно быстрее оппонентов и добрался до финиша за 19.77 секунды. Также американец установил рекорд турнира. Раньше лучшее время принадлежало Усейн Болту, когда он в 2013 году преодолел 200 метров за 19.79 секунды.