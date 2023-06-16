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19-летний американец Эррион Найтон побил рекорд Усэйна Болта на турнире Bislett Games

Легкая атлетика
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Невероятный забег

19-летний американец Эррион Найтон побил рекорд Усэйна Болта на турнире Bislett Games

Фото: uzathletics.uz

Новина українською

Американский спринтер Эррион Найтон одержал победу на этапах Бриллиантовой лиги. Он с лучшим временем пробежал 200-метровку на турнире Bislett Games в норвежском Осло.

Стоит отметить, что победа для 19-летнего спортсмена стала второй в карьере.

Найтон выиграл вторую 200-метровку в сезоне Бриллиантовой лиги, прошедшей на этапе в итальянской Флоренции. Тогда американец обновил личный рекорд сезона с показателем 19.89 секунды.

В Осло Эррион снова был значительно быстрее оппонентов и добрался до финиша за 19.77 секунды. Также американец установил рекорд турнира. Раньше лучшее время принадлежало Усейн Болту, когда он в 2013 году преодолел 200 метров за 19.79 секунды.

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В статье: Усейн Болт
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Источник:
Суспільне Спорт

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