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Бех-Романчук провела легкую субботнюю тренировку. Фото
Украинка держится в тонусе
Украинская спортсменка, вице-чемпионка мира и чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук провела короткую утреннюю тренировку в выходной субботний день. Наша спортсменка держит себя в форме перед стартом соревнований. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Дарья Билодид
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