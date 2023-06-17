Бех-Романчук провела легкую субботнюю тренировку. Фото

Украинская спортсменка, вице-чемпионка мира и чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук провела короткую утреннюю тренировку в выходной субботний день. Наша спортсменка держит себя в форме перед стартом соревнований. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Дарья Билодид поделилась фото с субботней тренировки.