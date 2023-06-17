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Бех-Романчук провела легкую субботнюю тренировку. Фото

Легкая атлетика
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Украинка держится в тонусе

Бех-Романчук провела легкую субботнюю тренировку. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинская спортсменка, вице-чемпионка мира и чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук провела короткую утреннюю тренировку в выходной субботний день. Наша спортсменка держит себя в форме перед стартом соревнований. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

Бех-Романчук провела легкую субботнюю тренировку. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Дарья Билодид поделилась фото с субботней тренировки.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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