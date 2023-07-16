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Магучих не выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Сизелии

Легкая атлетика
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Причина – совсем примитивная

Магучих не выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Сизелии

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих должна была выступить на этапе Бриллиантовой лиги в польском Хожуве. Однако перед самым стартом соревнований имя нашей спортсменки исчезло из списка участников.

Оказывается, что Магучих не смогла прилететь в Польшу из-за отмены авиарейса. Таким образом, в секторе прыжков в высоту нашу страну представят две спортсменки – Катарина Табашник и Юлия Левченко.

Отметим, что в этом сезоне Ярослава выиграла четыре этапа Бриллиантовой лиги, а на одном завоевала бронзу.

Кто еще представит Украину на этапе Бриллиантовой лиги

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В статье: Ярослава Магучих
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