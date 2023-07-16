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Магучих не выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Сизелии
Причина – совсем примитивная
фото - Getty Images
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих должна была выступить на этапе Бриллиантовой лиги в польском Хожуве. Однако перед самым стартом соревнований имя нашей спортсменки исчезло из списка участников.
Оказывается, что Магучих не смогла прилететь в Польшу из-за отмены авиарейса. Таким образом, в секторе прыжков в высоту нашу страну представят две спортсменки – Катарина Табашник и Юлия Левченко.
Отметим, что в этом сезоне Ярослава выиграла четыре этапа Бриллиантовой лиги, а на одном завоевала бронзу.
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