Магучих не выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Сизелии

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих должна была выступить на этапе Бриллиантовой лиги в польском Хожуве. Однако перед самым стартом соревнований имя нашей спортсменки исчезло из списка участников.

Оказывается, что Магучих не смогла прилететь в Польшу из-за отмены авиарейса. Таким образом, в секторе прыжков в высоту нашу страну представят две спортсменки – Катарина Табашник и Юлия Левченко.

Отметим, что в этом сезоне Ярослава выиграла четыре этапа Бриллиантовой лиги, а на одном завоевала бронзу.