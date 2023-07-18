World Athletics отказался допускать россиян до соревнований

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) отказался допускать россиян к соревнованиям.

"Конгресс World Athletics не будет рассматривать вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Он будет рассмотрен рабочей группой, которая в надлежащее время проинформирует совет World Athletics о своих рекомендациях."

Напомним, что заседание запланировано на 16-17 августа в Будапеште (Венгрия).