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World Athletics отказался допускать россиян до соревнований

Легкая атлетика
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Вопрос не будет рассматриваться

World Athletics отказался допускать россиян до соревнований

Новина українською

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) отказался допускать россиян к соревнованиям.

"Конгресс World Athletics не будет рассматривать вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Он будет рассмотрен рабочей группой, которая в надлежащее время проинформирует совет World Athletics о своих рекомендациях."

Напомним, что заседание запланировано на 16-17 августа в Будапеште (Венгрия).

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Источник:
Xsport.ua

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