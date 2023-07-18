Легкая атлетика
Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
World Athletics отказался допускать россиян до соревнований
Вопрос не будет рассматриваться
Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) отказался допускать россиян к соревнованиям.
"Конгресс World Athletics не будет рассматривать вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.
Он будет рассмотрен рабочей группой, которая в надлежащее время проинформирует совет World Athletics о своих рекомендациях."
Напомним, что заседание запланировано на 16-17 августа в Будапеште (Венгрия).
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Xsport.ua
Популярное сейчас
- "Я хотел диван, а мне привезли лампу". Рафа Бенитес, пожалуй, худший оратор из мира футбола
- Аль-Наср из Роналду в составе проиграл клубу испанской Ла Лиги со счетом 0:5
- Динамо отдаст защитника и хавбека в аренду Заре – источник
- Марина Бех-Романчук завоевала серебро в тройном прыжке на этапе Бриллиантовой лиги
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО
- Мистер и миссис Левандовские. Роберт с женой зажгли на танцполе - ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн