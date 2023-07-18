  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Кохан принес Украине четвертую лицензию на Олимпийские игры-2024
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кохан принес Украине четвертую лицензию на Олимпийские игры-2024

Легкая атлетика
Обновлено
(1 голосов)

Украинец показал лучший результат

Кохан принес Украине четвертую лицензию на Олимпийские игры-2024

фото - Getty Images

Новина українською

Украина завоевала четвертую лицензию на Олимпийские игры-2024 в легкой атлетике. На этот раз путевку на Олимпиаду-2024 принес Михаил Кохан в Будапеште.

На соревнованиях Кохан выполнил олимпийский норматив в четвертой попытке, показав результат 78.61 метра и получил для Украины четвертую лицензию в легкой атлетике. Впоследствии украинский метатель молота выиграл турнир с лучшим личным показателем в сезоне – 79.37 метра.

Итоговые результаты:

1. Михаил Кохан (Украина) – 79.37 метра

2. Войцех Новицкий (Польша) – 77.89 м

3. Бенце Галаш (Венгрия) – 77.82

По теме
yellow-arrow
World Athletics отказался допускать россиян до соревнований
yellow-arrow
Отреклась от армии РФ и Путина: Исинбаева уехала жить в Испанию и начала публично оправдываться
yellow-arrow
Последний легкоатлет от Украины выступил на этапе Бриллиантовой лиги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Михаил Кохан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Суспільне Спорт

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде