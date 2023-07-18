Кохан принес Украине четвертую лицензию на Олимпийские игры-2024

Украина завоевала четвертую лицензию на Олимпийские игры-2024 в легкой атлетике. На этот раз путевку на Олимпиаду-2024 принес Михаил Кохан в Будапеште.

На соревнованиях Кохан выполнил олимпийский норматив в четвертой попытке, показав результат 78.61 метра и получил для Украины четвертую лицензию в легкой атлетике. Впоследствии украинский метатель молота выиграл турнир с лучшим личным показателем в сезоне – 79.37 метра.

Итоговые результаты:

1. Михаил Кохан (Украина) – 79.37 метра

2. Войцех Новицкий (Польша) – 77.89 м

3. Бенце Галаш (Венгрия) – 77.82