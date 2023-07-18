Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кохан принес Украине четвертую лицензию на Олимпийские игры-2024
Украинец показал лучший результат
фото - Getty Images
Украина завоевала четвертую лицензию на Олимпийские игры-2024 в легкой атлетике. На этот раз путевку на Олимпиаду-2024 принес Михаил Кохан в Будапеште.
На соревнованиях Кохан выполнил олимпийский норматив в четвертой попытке, показав результат 78.61 метра и получил для Украины четвертую лицензию в легкой атлетике. Впоследствии украинский метатель молота выиграл турнир с лучшим личным показателем в сезоне – 79.37 метра.
Итоговые результаты:
1. Михаил Кохан (Украина) – 79.37 метра
2. Войцех Новицкий (Польша) – 77.89 м
3. Бенце Галаш (Венгрия) – 77.82
Популярное сейчас
- Россиянин кинул коктейль Молотова в мавзолей Ленина
- Украинские защитники на БМП Bradley уничтожили за один бой сразу два танка россиян – как это было
- Динамо отдаст защитника и хавбека в аренду Заре – источник
- Последний легкоатлет от Украины выступил на этапе Бриллиантовой лиги
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО
- Мбаппе посетил родное село отца в Камеруне. С ним была военизированная охрана