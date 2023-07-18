Ольга Саладуха: После победы мы проведем в Украине чемпионат Европы или этап Бриллиантовой лиги

Исполняющая обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины Ольга Саладуха рассказала, что очень хотела бы, чтобы в Украине прошел этап "Бриллиантовой лиги".

"Я мечтаю, что после победы мы проведем на "Олимпийском" чемпионат Европы или этап "Бриллиантовой лиги". Мы будем подаваться на разные турниры. По проекту на НСК предусмотрено обновление верхнего поля, и стадион сам должен быть приведен в строй.

За столько лет его не использовали для легкой атлетики, фактически износилось покрытие и секторы. Это нужно восстановить и сертифицировать стадион. Для каждого соревнования есть определенные условия, определенные критерии, такой стадион должен принимать Королеву спорта.

Я вспоминаю, когда я была спортсменкой, нас туда пускали на тренировку. И ты выходишь в чашу стадиона, видишь это гигантское сооружение и представляешь, каким бы он был во время соревнований, с заполненными трибунами. Это очень мотивирует. Даже провести чемпионат Украины там для начала, а потом уже Европы и мира – это было бы круто.

Кроме инфраструктуры, мы еще работаем над программой развития на 2024-2028 год. Я возглавляю соответствующую рабочую группу. Здесь нужны, в том числе и специалисты, чтобы разработать дорожную карту для дальнейшей работы.

Надо привлекать детей к занятиям, поскольку сейчас много уехало за границу и мы понимаем, что некоторые могут не вернуться. Нужно вести поощрительную работу, понимать, чем и как мы можем вернуть их обратно.

Тренерская работа должна быть популярна, как и учителя физкультуры. Почему мы теряем профессионалов? Люди не хотят работать за копейки, они идут в спортклубы и получают немного больше. Например, в Польше тренеры зарабатывают до 5 000 евро в месяц. И посмотрите, на каком уровне сейчас Польша во многих видах спорта", – сказала Саладуха.